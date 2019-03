Dieven gebruiken ‘halskettingtruc’ WHW

29 maart 2019

11u46 0 Vilvoorde Een Roemeense man en vrouw riskeren respectievelijk 15 en 20 maanden cel voor een diefstal met geweld op straat in Vilvoorde.

De twee vroegen op 15 april van vorig jaar aan een bejaarde man de weg naar het dichtstbij gelegen ziekenhuis . Nadat de man antwoord had gegeven bedankten ze hem uitvoerig. Ze boden hem zelfs een goedkope halsketting als cadeau aan. Toen de man de halsketting die hij aanhad uitdeed, om plaats te maken voor de gekregen ketting zagen de twee hun kans schoon. Ze grepen zijn eigen -duurdere- halsketting en zetten het op een lopen. Even verder sprongen ze een Volkswagen in en reden weg. Aan de hand van de nummerplaat van de wagen kwam de politie uit bij de Roemenen. “Ze behoren bij een vereniging van misdadigers die in hun behoeften voorzien door te stelen”, aldus het parket. Uitspraak op 9 april.