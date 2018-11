Dief verkoopt buit en trakteert bij Quick WHW

21 november 2018

14u26 0 Vilvoorde Een Brusselse twintiger is bij verstek veroordeeld tot negen maanden cel voor twee diefstallen in een Dreamland-winkel in Vilvoorde.

De man ging tot twee maal toe aan de haal met elektronica en verkocht de spullen door voor 150 euro. Op de vraag van de politie wat hij met dat geld had gedaan, was de man duidelijk. “Daarmee ben ik met enkele vrienden gaan eten in de Quick. Veel is daar dus niet meer van over”, klonk het. De rechter gaf de man geen strafvermindering voor zijn vrijgevigheid en veroordeelde hem tot 9 maanden cel.