Dief stinkt naar diesel WHW

23 november 2018

13u03 0 Vilvoorde Een 53-jarige Pool riskeert twaalf maanden cel voor het stelen van brandstof. De man had er wel een vieze smaak in de mond aan over.

In de nacht van 19 op 20 augustus trof een patrouille de man aan nabij enkele geparkeerde wagens in Vilvoorde. Aangezien de man zijn adem stonk naar diesel hadden de agenten meteen een vermoeden wat hij daar aan het doen was. Hij bleek eerst met een plastic buis diesel uit de tank van een wagen gezogen te hebben. Daarna plaatste hij de buis in een lager gelegen bidon waarna de diesel in de bidon bleef stromen. “De kunst is om de slang snel genoeg in de bidon te plaatsen”, aldus het parket. “Als je iets te laat bent, krijg je zelf diesel binnen. Dat is bij deze onfortuinlijke dief gebeurd.” Bovendien troffen de agenten een telescopische wapenstok aan in zijn bestelwagen. Daarom werd hij ook vervolgd voor verboden wapenbezit.

