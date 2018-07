Dief richt zich op geparkeerde wagens 06 juli 2018

Een Vilvoordenaar riskeert 30 maanden cel voor verschillende diefstallen uit geparkeerde wagens. In de nacht van 8 op 9 maart kreeg de lokale politie melding dat een man ingebroken had in en wagen en vervolgens was weggelopen richting Peutie. De politie kon hem onderscheppen en bij een huiszoeking werden verschillende gestolen voorwerpen aangetroffen. Erg kieskeurig was hij niet, want zijn buit bestond ook uit aardappelen, cola en een zonnebril. Onderzoek wees uit dat hij minstens zeven keer had toegeslagen in Vilvoorde. Ondanks zijn blanco strafblad besloot het parket toch een stevige straf te vorderen. De man bekent alle feiten. Uitspraak na het gerechtelijk verlof.





(WHW)