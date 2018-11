Dief dan toch voor rechter WHW

21 november 2018

15u20 0 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot negen maanden cel. De man stal een gsm van de toonbank van een winkel.

“Hij betwist de diefstal niet. Het was in een slechte periode in zijn leven. Hij heeft echt spijt over wat er gebeurd is”, aldus de verdediging. Het parket geloofde hier niet al te veel van en vroeg de bevestiging van het verstekvonnis. “Spijt? Pas nadat hij zag dat hij negen maanden cel gekregen had zeker? Dit is een misdrijf waar zware straffen op staan, dat mag men niet vergeten.” Uitspraak op 4 december.