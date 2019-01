Dief aan de haal met gedenkplaat voor verongelukte jongeman. “Wat bezielt zo iemand?” Moeder kan niet geloven dat gedenkplaat langs kanaal verdwenen is Dimitri Berlanger

24 januari 2019

19u19 0 Vilvoorde Alsof het verlies van haar zoon nog niet volstaat, krijgt Henny Huyberechts alweer een bittere pil te slikken. De persoonlijke gedenkplaat voor Aaron Van Eeckhout, die aan de oevers van het kanaal staat op de plek waar hij verongelukte, is sinds vorige week verdwenen. “Wellicht gestolen”, zucht Henny. “Dit is opnieuw zeer pijnlijk. Ik hoop dat de dader zijn ‘poten’ eraf vallen.”

Aaron Van Eeckhout verongelukte op 8 augustus 2010. “Hij was iets gaan drinken en had een vriend rond 3 uur thuis afgezet”, vertelt mama Henny Huyberechts. “Hij reed naar huis langs het kanaal, maar hij is nooit meer thuis gekomen.”

Geen remsporen

Aaron bleef twee dagen lang vermist. “Omdat de politie geen spoor vond, hebben we zelf heel de weg nog eens afgelegd die hij gedaan had. En zo hebben we de bandensporen in de graskant gevonden. De wagen is dan op die plek uit het water gehaald. Wat er precies gebeurd is, zullen we wellicht nooit weten, maar vermoedelijk is hij achter het stuur in slaap gevallen. Er zijn ook geen remsporen gevonden.”

Kort nadien werd de persoonlijke gedenkplaat op de oever geplaatst. “Het kwam via zijn nichtjes. Een van zijn vrienden had het gemaakt. Zijn naam, geboorte- en sterfdatum waren erin gegraveerd net als de tekst ‘In loving memory of Aaron’.

Sinds vorige week is het bord echter verdwenen. “Mijn zus die bij Caterpillar werkt, had het opgemerkt. In het weekend ben ik zelf gaan kijken en heb ik het met mijn eigen ogen kunnen vaststellen. Het SAVE-bord staat er wel nog. Dat is onmogelijk zomaar uit de grond te krijgen.”

Dat het bord gestolen is, leidt intussen geen twijfel meer. “Ik heb al contact opgenomen met de Vlaamse Waterweg. Ze hadden me een tijd geleden gebeld, omdat daar een fietssnelweg zou komen en het SAVE-bord dus naar de andere kant van de weg verplaatst zal worden. Ze hebben me ook nu op het hart gedrukt dat ze het bord niet zomaar zouden verplaatsen zonder me in te lichten. Ik heb trouwens al veel reacties gekregen van mensen die het schandalig vinden.”

“Wat bezielt zo iemand?”, vraag ik mij af. “Blijf er gewoon af. Het is al erg genoeg. Ik kan mij ook niet inbeelden dat het bord op zich iets waard is om te verkopen. Het is gewoon een soort roestvrij metaal. Ik hoop dat de dader zijn ‘poten’ eraf vallen, want dit is puur vandalisme. Vroeger hebben we op die plek ook twee keer een foto van hem geplaatst. Die is ook twee keer verdwenen. Weggevlogen door weer en wind of ook gestolen, dat weet ik niet.”

Geen nieuw gedenkteken

“Het zet mij aan het denken, in die zin dat ik niet weet of ik er nog een nieuw gedenkteken ga plaatsen. Ik hou mijn herinneringen aan hem liever thuis waar ik ze elke dag zie dan het risico te lopen dat ze opnieuw gestolen worden. Dit verlies slijt ook niet. Het is iets dat je altijd met je blijft meedragen.”