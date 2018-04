Diamanten huwelijk voor Constantin en Marie 12 april 2018

Constantin Hendrickx en Marie Peeters hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. De twee stapten in het huwelijksbootje op 29 maart 1958. Samen kregen ze een zoon. Vroeger ging Constantin veel voetballen, lopen en turnen en deed hij ook aan judo en handbal. Tegenwoordig doet hij het iets rustiger aan. Constantin gaat nu iedere dag een flinke wandeling maken van maar liefst 15 km. Marie zorgt er op haar beurt dan weer voor dat het huis altijd piekfijn in orde is.





(VDBS)