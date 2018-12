Diamant voor Jean en Denise DBS

11 december 2018

Jean Legouy (85) en Denise Hoeylaerts (82) hebben zopas hun diamanten bruiloft gevierd. Ze stapten op 20 december 1958 in Vilvoorde in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg twee dochters. Jean werkte eerst als mecanicien van vliegtuigen bij het leger en baatte daarna als zelfstandige een autogarage uit. Denise was aan de slag in de firma van haar vader, gespecialiseerd in het maken van armbandjes. De jubilarissen spelen nog altijd graag een spelletjes petanque. Jean is vroeger zelfs nog kampioen van België geweest.