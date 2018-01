Diamant voor Arthur en Elodie 20 januari 2018

Arthur Van Genechten (81) en Elodie Huylebroeck (79) hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Het koppel trouwde op 28 december 1957 in Schaarbeek. Arthur werkte als drukker bij drukkerij Malvaux, Elodie was aan de slag als administratief medewerker op het ministerie van Volksgezondheid. Ze kregen drie zonen die hen op hun beurt drie kleinkinderen schonken. Basket speelde een grote rol in hun vrije tijd. Arthur was eerst speler en daarna 25 jaar scheidsrechter. Elodie ging dan met plezier mee.





(DBS)