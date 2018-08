Dehaene trekt provinciale CD&V-campagne 28 augustus 2018

02u38 0

CD&V is haar provinciale campagne voor 14 oktober in Vlaams-Brabant gestart met een opvallende knipoog. De plaatsen/nummers op de lijst zijn voorgesteld als een fietsknooppunt op de affiches en in andere publicaties. Lijsttrekker is Tom Dehaene. "Maximale investeringen in veilig fietsverkeer en -toerisme is één van onze vijf speerpunten voor deze provinciale verkiezingen. De afgelopen zes jaar hebben we serieuze tandjes bijgestoken rond fietssnelwegen, fietsknooppunten, enzovoort. En de komende zes jaar zetten we dat werk verder."





De andere vier speerpunten zijn: woningen op maat in een veilige buurt; slim waterbeheer; lokaal innovatief ondernemen en klimaatbeleid; en betere zorg en meer levenskwaliteit. Opvallende namen uit onze regio zijn Sammy Mahdi uit Vilvoorde op plaats vijf en Sonja Becq uit Meise op de voorlaatste plaats. Het volledige programma vind je vanaf 1 september op www.tomdehaene.be. (DBS)