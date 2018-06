Defensie oefent biologische terreuraanslag 20 juni 2018

02u41 1 Vilvoorde In de legerkazerne van Peutie vond gisteren een grote rampoefening plaats, genaamd 'Bio Garden'. De hulpdiensten zetten er een biologische terreuraanslag in scène om zo de samenwerking tussen het leger, de politie en civiele bescherming te trainen.

"Tijdens de finale van de Champions League in Brussel loopt er een tip bij de veiligheidsdiensten binnen over een nakende terreurdreiging", zegt Steven Verberckmoes, kapitein-commandant van het labo Bio van Defensie. "Dankzij de tip wordt een clandestien laboratorium gevonden. In het eerste deel van de oefening moesten we te weten komen wat de terroristen daarin aan het produceren waren. Het bleek onder andere om anthrax te gaan."





Nieuwe technologie

Tegelijkertijd loopt het nieuws binnen dat enkele VIP's zwaar ziek zijn geworden tijdens de finale van de Champions League na een maaltijd in een nabijgelegen restaurant. "Dat was de tweede fase van onze oefening. Dankzij nieuwe technologieën die we aan het testen waren, konden we een link leggen tussen het clandestiene laboratorium en het restaurant", aldus Verberckmoes. Ook werd een nieuwe communicatietechnologie getest om in real time beelden en gegevens door te sturen naar het Crisiscentrum in Brussel. Daar moet dan uitgemaakt worden wat er juist aan de hand is en welke beschermingsmaatregelen eventueel nodig zijn.





Maar liefst 310 personen namen deel aan de oefening. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en eurocommissaris voor Veiligheid Julian King waren van de partij. (VDBS)