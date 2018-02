Dealer hangt na vechtpartij 28 februari 2018

Een 41-jarige Vilvoordenaar is veroordeel tot een jaar cel voor de verkoop van cannabis. De man raakte vorig jaar betrokken bij een vechtpartij. De politie moest de kemphanen scheiden en zijn rivaal gaf de agenten mee dat hij een drugsdealer was. Bij de daaropvolgende huiszoeking bleek de beschuldiging gegrond, want de agenten troffen een precisieweegschaal, geld en restanten van cannabisoogsten terug. De man werd bovendien eerder al veroordeeld voor het verkopen van drugs. (WHW)