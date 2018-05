De Met wordt eindelijk gerenoveerd BRASSERIE ZAL PRONKSTUK VAN VERNIEUWDE GROTE MARKT ZIJN DIMITRI BERLANGER

19 mei 2018

02u36 1 Vilvoorde De stad en brouwerij Haacht begraven de strijdbijl in de zaak rond brasserie De Met. De horecazaak, die momenteel gesloten is, blijft het pronkstuk van de binnenkort vernieuwde Grote Markt. De noodzakelijke renovatiewerken aan het beschermde pand, waar al jaren discussie rond is, zullen nu uitgevoerd worden door de brouwerij.

De Met was vroeger een overdekte markthal en kreeg begin jaren 90 naambekendheid dankzij de opkomst van VTM. Die zender nam er regelmatig programma's op. Maar die glorieperiode ligt al even in het verleden en de standvastigheid is intussen al een hele tijd ver te zoeken. In de voorbije jaren was er een nieuwe uitbater die met allerhande initiatieven probeerde om de zaak opnieuw de nodige schwung te geven, maar al snel kwamen er barsten in dat positieve verhaal - onder meer door de aanslepende maar broodnodige herstellingen. Zo bleef de zaak verschillende maanden dicht nadat er gaslekken in de keuken bleken te zijn.





Taken van de 'huisbaas'

De Met is eigendom van de stad Vilvoorde, maar brouwerij Haacht is erfpachthouder. Als 'huisbaas' wordt de brouwerij dus verondersteld om de herstellingen op zich te nemen. Maar wat daar dan allemaal onder valt, was jarenlang het onderwerp van discussie met de uitbater. Vorig jaar werd de zaak overigens opnieuw overgenomen, maar ook dat liedje werd slechts enkele maanden gezongen, mede door de moeilijke context van de werken op de Grote Markt.





Als eigenaar maant ook de stad brouwerij Haacht al vele jaren aan om de nodige herstellingen uit te voeren, om te voorkomen dat een stukje stedelijk erfgoed (de overdekte markthal is beschermd) in verval zou komen. Dat leidde tot gerechtelijke procedures. Maar via een dadingsovereenkomst die zopas goedgekeurd werd door de gemeenteraad, komt hier nu een einde aan. "De brouwerij engageert zich nu wel degelijk om alle noodzakelijke instandhoudingswerken - zowel binnen als buiten - uit te voeren", zegt schepen van Lokale Economie Viviane Schaessens (N-VA). "Het gaat dan om alle mankementen zoals die opgesomd werden in het verslag van Monumentenwacht. Onder meer aan de gevel zal gewerkt worden. Er zullen ook heel wat schilderwerken uitgevoerd worden en binnen wordt alles opgefrist. Het is echter nog even wachten tot de Grote Markt zelf afgewerkt is, alvorens men daar aan kan beginnen."





Bedoeling is om De Met uiteindelijk het allure van weleer terug te geven. "Zodra de werken van start gaan, zal de brouwerij ook actief op zoek gaan naar een nieuwe uitbater", klinkt het nog. "Bij voorkeur iemand die een beetje actie onderneemt en de zaak eindelijk in handen neemt zoals het moet. Want uiteindelijk blijft De Met het centrale pronkstuk van onze binnenkort vernieuwde Grote Markt."