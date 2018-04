De Kruitfabriek schiet raak HOTSPOT LANGS KANAAL BREIDT UIT ÉN BLIJFT OPEN TOT EIND 2023 DIMITRI BERLANGER

28 april 2018

02u40 0 Vilvoorde De Kruitfabriek blijft zeker nog tot eind 2023 open, dat is nog eens een verlenging van ruim twee jaar. Er zal de komende maanden ook nog bijkomend geïnvesteerd worden in dé hot-spot van Vilvoorde. Zo komt er onder meer een kinderdagverblijf bij.

De voormalige explosievenfabriek, oorspronkelijk gekend als 'T Poeierke, is al een hele poos dé trekpleister aan het kanaal. Artiesten vinden er een atelier en muziekgroepen een repetitieruimte. Er worden lezingen, expo's, concerten, afterwork party's, markten, workshops en DJ-sets à volonté georganiseerd.





Deze hippe plek is inmiddels welgekend in Vilvoorde en ver daarbuiten, maar de ambities reiken nog een pak verder. "De Kruitfabriek moet niet enkel een bovenlokaal promotiemiddel zijn voor de stad. We willen ze eveneens gebruiken als buurtondersteunende hotspot die de in- en omwonenden van de nieuwe wijk 4 Fonteinen samenbrengt", zegt Klaas Lombaert, programma manager van Maexi. "Dat willen we doen door het tijdelijke aanbod van diensten te verhogen en uit te breiden."





Sociale functies

Om dit waar te maken wordt op de gelijkvloerse verdieping een binnenstraat aangelegd, vergelijkbaar met het achterliggende Woestijnvis-gebouw. "Rondom deze binnenstraat zullen zich verschillende sociale functies vestigen, gegroepeerd onder de naam 'MAG 44'", zegt uitbater Didier Cortois van Mad Lion. "Het gaat onder meer over een kinderdagverblijf met 27 plaatsen, lesruimtes, een recreatieve dans- en circusschool en creatieve atelierruimtes zoals een sociale fietsherstelplaats, een meubelmaker, een theehuisje, enzovoort. Ook het huidige café en de eventlocatie worden verbouwd, met ruime aandacht voor de historisch waardevolle elementen die het gebouw typeren."





De stad ziet het allemaal graag gebeuren. "In plaats van deze historische fabriek te laten verkommeren of af te breken, hebben we ervoor geopteerd om te investeren in het pand en het volop in te zetten als trekpleister voor allerlei sociale en culturele activiteiten", zegt burgemeester Hans Bonte. "Dankzij de constructieve samenwerking met de partners is De Kruitfabriek inmiddels uitgegroeid tot een icoon voor het nieuwe Vilvoorde aan het water. Op deze manier wordt een mooie win-win situatie gecreëerd."





Duurzaamheid

Bij de verbouwing van De Kruitfabriek-site staat duurzaamheid centraal. De Steenkaai wordt ter hoogte van De Kruitfabriek ook autovrij gemaakt. De verbouwing, waarvoor zowat 300.000 euro wordt uitgetrokken, zou deze zomer klaar moeten zijn.