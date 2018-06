Dé hotspot voor sluikstort vindt u hier GEMEENTE WIL RECREATIEVE BESTEMMING VOOR VERLOEDERDE SITE PARMENTIER DIMITRI BERLANGER

11 juni 2018

02u35 1 Vilvoorde De site Parmentier langs de Houtkaai ligt er opnieuw bij als één groot sluikstort. Niet voor het eerst. Het stadsbestuur hoopt dat er binnenkort eindelijk duidelijkheid komt over de toekomstige bestemming van het terrein met de opvallende loods.

Al jaren ligt de kanaalsite met de opvallende loods, die destijds als opslagplaats voor hout diende, er verlaten bij. Een drietal jaar geleden brak er brand uit op de site, burgemeester Hans Bonte liet toen de oude fabrieksgebrouwen, die in slechte staat waren, afbreken. De zorgen rond de site lijken echter nog lang niet voorbij.





Het terrein is nog steeds eigendom van de firma Parmentier, die jaren geleden al richting Brussel verhuisde, maar Vilvoorde wil niet meer weten van enige economische activiteit zo dicht bij het centrum.





De site grenst aan de Zenneparking achter het ziekenhuis en is ook langs het kanaal makkelijk bereikbaar voor sluikstorters. Ook nu weer zijn er een pak vuilzakken met diverse inhoud achtergelaten. "Dit is inderdaad een hotspot voor sluikstorters", zucht burgemeester Hans Bonte. "Nochtans wordt die plek zeer frequent opgekuist. Vuil trektnu eenmaal vuil aan. Naar een aantal sluikstorters loopt momenteel wel een onderzoek."





Ideale bufferzone

Bonte hoopt dat er snel vooruitgang komt in het dossier van de site. "We zitten in de laatste fase van een juridisch gevecht dat al twaalf jaar aansleept. Het stadsbestuur is er wél al van overtuigd dat daar geen economische activiteit meer kan plaatsvinden, al is de beroepsprocedure tegen die beslissing nog steeds lopende. Dit is een ideale bufferzone tussen stad, kanaal en ook de achterliggende Forges de Clabecq-site. In het ruimtelijk structuurplan plannen we een meer recreatief gebied. De woensdagmarkt zou er bijvoorbeeld kunnen doorgaan, al denken we ook aan sportfaciliteiten, alternatieve pop-upbars en skaterampen."





Publieke functies

Bonte is optimistisch dat de uiteindelijke beslissing positief wordt. "De vraag is dan ook wie de nieuwe eigenaar zal worden: de stad of andere gegadigden, want die zijn er ook genoeg. Onteigening is ook een optie als we een machtiging aanvragen. Dat kan uiteraard enkel als er publieke functies komen. Op deze zeer aantrekkelijke locatie, dicht bij het water, zijn er sowieso heel wat mogelijkheden. Een overeenkomst in der minne met de eigenaar is ook nog een mogelijkheid maar of die zich nog soepel zal opstellen, weet ik niet."





De loods blijkt ondertussen niet in goede staat te verkeren. "Het ziet er ruimtelijk en architectonisch impressionant uit, al zitten er ook heel wat addertjes onder het gras. Op het dak zouden bijvoorbeeld golfplaten liggen die asbest bevatten. Het dossier rond de loods zal dus nog moeten bekeken worden."