De Groene Planeet organiseert eigen wk 23 juni 2018

02u39 0 Vilvoorde Onze Rode Duivels spelen vandaag in Rusland hun tweede wk-wedstrijd tegen Tunesië, maar de leerlingen van basisschool De Groene Planeet in Houtem speelden gisteren al hun eigen wereldbeker.

Op het einde van elk schooljaar organiseert de basisschool een voetbaltornooi, al veertien jaar lang. Dit jaar is het thema 'wereldbeker'. Van de tweehonderd leerlingen, waarvan het merendeel opgroeit in een kansarme omgeving, schreef de helft zich in voor het WK: van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar. In groepjes van vijf spelers vertegenwoordigden de leerlingen 22 landen.





Ouders scheidsrechter

De leerlingen van het vijfde leerjaar moesten de jongere kinderen coachen of mochten in de huid van een scheidsrechter kruipen. Ouders kwamen dan weer supporteren of kozen ervoor om een wedstrijd in goede banen te leiden. Na afloop van de wereldbeker werd ook nog een partijtje voetbal tussen de leerlingen en de ouders gespeeld. De voetbaldag werd afgesloten met een prijsuitreiking.





In De Groene Planeet lopen heel wat kinderen met een zwaarbeladen rugzak school. Zo spreken velen thuis geen Nederlands, zijn er verschillende politieke vluchtelingen, anderstalige nieuwkomers, kinderen van eenoudergezinnen en kinderen van gezinnen die in schuldbemiddeling zitten. In totaal telt de basisschool vijftien nationaliteiten.





Door hun sportieve talenten naar boven te laten komen, probeert de school de kinderen even alle zorgen te laten vergeten. (RDK)