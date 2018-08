Dan word je wakker... met een zebrapad voor je deur 04 augustus 2018

02u28 0 Vilvoorde Het was schrikken gisterochtend voor Ingrid De Hertogh uit de Streekbaan in Konigslo. Toen ze haar rolluiken opende, zag ze plots een zebrapad voor haar deur liggen. "De stad stelde me nooit op de hoogte", aldus de vrouw.

"Ik ben er zeker van dat het zebrapad er donderdagavond nog niet lag toen ik de rolluiken dicht deed. Voor mij was het dan ook een grote verrassing toen ik vanmorgen (vrijdagochtend, red.) wakker werd. De stad Vilvoorde heeft me nooit ingelicht over de plannen. Wat verderop in de straat kreeg ook de aanduiding van het begin van de zone 30 een nieuwe verflaag, maar andere zebrapaden die aan vernieuwing toe zijn, bleven onaangeroerd."





"Stoort niet"

Ondanks dat het voor Ingrid De Hertogh een aanpassing zal zijn nu ze het met een zebrapad voor haar voordeur moet doen, stoort het haar niet. "Zolang het de veiligheid van de zachte weggebruikers maar ten goede komt", klinkt het.





Bevoegd schepen van Mobiliteit Francine De Prins (Groen) was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.





Opvallend: hetzelfde gebeurde in juni in de Lijsterstraat in Londerzeel. Ook daar lag er plots een zebrapad voor een woning zonder dat de bewoners ervan verwittigd werden.





