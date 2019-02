Dan toch weer zware vrachtwagens op Brusselsesteenweg Burgemeester Bonte stelt route langs kanaal onder druk van dreigende schadeclaim - tijdelijk - weer open Dimitri Berlanger

27 februari 2019

09u15 0 Vilvoorde Van een wending gesproken: de Brusselsesteenweg langs het kanaal gaat vandaag opnieuw open voor alle verkeer, dus ook voor zware vrachtwagens. “Onder druk van een schadeclaim die boven ons hoofd hing”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). Het gaat wel maar over één rijvak waar met verkeerslichten beurtelings verkeer zal mogen passeren tegen 30 km/u. Bonte maakt zich sterk dat het maar zéér tijdelijke situatie wordt. “In april of mei starten er grootscheepse saneringswerken.”

De soap rond de Brusselsesteenweg sleept al aan sinds december 2016. Nadat er scheuren in het wegdek vastgesteld waren en er twijfels rezen over de staat van de riolering en de ondergrond, wil Vilvoorde er geen zwaar verkeer meer toelaten.

De gouverneur schorste de politieverordening na een klacht in september vorig jaar. In afwachting van de behandeling van het beroep dat Vilvoorde hiertegen instelde, vaardigde het stadsbestuur een nieuwe identieke politieverordening uit. Omdat vrachtwagens het verbod systematisch negeerden liet Bonte zelfs twee vrachtwagens in beslag nemen. Uiteindelijk besliste hij om op 18 oktober de weg volledig af te sluiten. Enkel fietsers en voetgangers kunnen nog door.

Tot nu dus. De Brusselsesteenweg gaat terug open. Meer nog: er kunnen gewoon weer vrachtwagens door, alsof er niets aan de hand is.

“Puur om juridische redenen”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Werkvennootschap hebben we deze afweging moeten maken. Er hing een schadeclaim van afbraakbedrijf De Meuter boven ons hoofd. Er zijn er die zeggen dat ik de weg wel degelijk had kunnen dichthouden maar er waren ook andere stemmen. Uiteindelijk hebben we beslist om de weg terug open te stellen. Tegen mijn goesting, voor alle duidelijkheid.”

Er gelden wel een aantal belangrijke beperkingen. “Zo is er maar één rijstrook open waar het verkeer beurtelings met behulp van rode lichten voorbijkan. De kant van het kanaal is de ondergrond stabiel genoeg. Op voorwaarde dat vrachtwagens zich houden aan een snelheidsbeperking tot 30 km/u en niet overladen zijn... Er zullen dan ook controles worden uitgevoerd door de politie.”

Bonte maakt zich sterk dat deze ‘tegenvaller’ maar van tijdelijke aard is. “Volgende maand of in april gaat de weg toch weer helemaal dicht want dan beginnen de grootscheepse saneringswerken. Die omvatten de aanleg van een fietssnelweg, een vernieuwing van de riolering en uiteindelijk de herinrichting van de weg. Daarop aansluitend zal dan de bouw van de voetgangers en -fietsersbrug volgen.”

Of er daarna nog zwaar verkeer over de Brusselsesteenweg zal donderen is niet duidelijk. “Het verkeersregime moet nog bepaald worden. De weg wordt alleszins zeer sterk versmald en beveiligd. Het zal dus in elk geval geen efficiënte vrachtwagenroute meer worden...”