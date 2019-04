Crevits pompt in totaal 9,39 miljoen in Vilvoordse en Zaventemse secundaire scholen Robby Dierickx

05 april 2019

15u55 2 Vilvoorde Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) pompt in totaal 9,39 miljoen euro in het secundair onderwijs in Zaventem en Vilvoorde. Dat is twee miljoen meer dan eerder beslist werd. In de Zennestad worden 554 extra plaatsen gecreëerd, in Zaventem gaat het om 384 extra plaatsen in het Zavo en het Koninklijk Atheneum.

Eind 2018 liet minister Crevits weten dat Vilvoorde in totaal 5.190.000 euro subsidies krijgt voor het creëren van extra plaatsen in secundaire scholen. De helft ervan gaat naar het Gemeenschapsonderwijs, terwijl de andere helft naar het Vrij Onderwijs gaat. “In het GO!-onderwijs komt een secundaire Freinet-school op de Asiatsite”, verduidelijkt onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld). “Het Vrij Onderwijs zal op de site van het College dan weer een oud gebouw afbreken en er vervolgens een nieuw gebouw optrekken. In totaal creëren we hiermee 554 extra plaatsen. Maar nu krijgen we van de regering nog een miljoen extra. Waar dat geld aan besteed zal worden, moet nog bekeken worden.”

Ook Zaventem krijgt een miljoen meer dan de 2,2 miljoen euro die eerder vrijgemaakt werd. In het GO!-Atheneum komen 120 extra schoolbanken. De Vrije secundaire school Zavo zal dan weer 264 extra plaatsen kunnen creëren. “Dit is uitstekend nieuws voor onze gemeente”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “De secundaire scholen kunnen nu volop investeren, zodat we als gemeente onze focus kunnen leggen op de investeringen in het basisonderwijs.”

“Vandaag zetten we een belangrijke nieuwe stap om het tekort aan plaatsen in scholen in Vlaanderen en Brussel weg te werken”, laat Hilde Crevits nog weten.