Comedy voor anderstaligen gaat internationaal 21 maart 2018

02u50 0 Vilvoorde Toneelgezelschap 'Theater van A tot Z' heeft zopas de comedyproductie 'Lachland' in Tsjechië en in Polen gespeeld. Van de comedyshow op maat van mensen die Nederlands leren, werden in eigen land al 60 shows gespeeld in anderhalf jaar tijd.

'Lachland' is een soort revue, met sketches, liedjes en stand-upcomedy, allemaal in eenvoudig Nederlands. Met de productie wilde initiatiefnemer Peter Schoenaerts zowel anderstaligen als Nederlandstaligen naar het theater lokken, en met elkaar in contact brengen. En dat is ruimschoots gelukt. Samen met kompanen Lennaert Maes, Latif Ait en Els Vertongen speelde Schoenaerts het afgelopen anderhalf jaar in het hele land voor uitverkochte zalen, van Bergen tot Brussel, van Gent tot Leopoldsburg. Het publiek bestond uit een mix van Franstalige Belgen, nieuwkomers, vluchtelingen én Vlamingen. Voorlopig hoogtepunt was een uitverkochte Arenbergschouwburg in Antwerpen.





Tsjechië en Polen

Nu zijn er dus ook buitenlandse optredens. "We werden uitgenodigd door universitaire vakgroepen Nederlands in Tsjechië en Polen", zegt regisseur Peter Schoenaerts. "Het Nederlands is daar best populair. Voor die studenten zijn we nu gaan optreden in het Tsjechische Olomouc en in het Poolse Wroclaw."





De laatste voorstelling van 'Lachland' in België vindt plaats op dinsdag 29 mei, in CC Het Bolwerk in Vilvoorde. Meer informatie over de voorstellingen en het toneelgezelschap vind je op: www.theaterAZ.be (DBS)