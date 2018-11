Coalitie in Zennestad is rond Sp.a-Groen, Open Vld en CD&V raken er dan toch uit na aanslepende onderhandelingen Dimitri Berlanger

20 november 2018

16u22 0 Vilvoorde De kogel is door de Vilvoordse kerk. De coalitiegesprekken tussen het kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V zijn afgerond en het nieuwe bestuur dat vanaf 2019 in het zadel komt, wordt morgen officieel voorgesteld op een persconferentie. Enkel het partijbestuur van Groen moet vanavond nog zijn fiat geven maar dat zou in principe een formaliteit moeten zijn vermits de partij dus toch zijn slag thuishaalt in de vorm van een schepenambt. Huidig schepen Johan Serkeyn (sp.a) zou daardoor uit de boot vallen.

De coalitiegesprekken in Vilvoorde slepen zoals bekend al een hele poos aan. Nochtans leken de kaarten duidelijk geschud op 14 oktober met twee onmiskenbare overwinnaars: sp.a-Groen en Open Vld. Al in het weekend na de verkiezingen bereikten de vier partijen een overeenkomst over een bestuursakkoord, maar alles kwam op de helling te staan toen even later bleek dat burgemeester Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenambt wou gunnen. Bonte vond de drie nieuw verkozen groene gemeenteraadsleden hiervoor politiek te onervaren. Nog dezelfde dag haalden Open Vld, Groen en N-VA echter fel uit naar de ‘woordbreuk en brutaliteit’ van Bonte en lasten een onderhandelingspauze in tot 11 november. Sp.a en CD&V ondertekenden wel al de burgemeestersvoordracht voor Bonte, zodat een anti-sp.a-coalitie met N-VA uitgesloten was.

Na de herfstvakantie hervatten de vier partijen de onderhandelingen. Waar vorige week een en ander nog redelijk vast leek te zitten bracht de werktrip van burgemeester Bonte naar Rusland en Kirgizië blijkbaar raad. Zondag werd opnieuw samengezeten en vonden de partijen mekaar uiteindelijk toch vrij snel. Maandagavond gaf het partijbestuur van Open Vld zijn fiat, ook bij CD&V en sp.a gebeurde dat al. Enkel Groen moet zich vanavond nog over het akkoord buigen maar dat zou in principe een formaliteit moeten zijn. Niemand wil intussen al details kwijt over het inhoudelijk resultaat van de besprekingen maar in een mededeling wordt het akkoord bevestigd. “De coalitie wil de komende zes jaar Vilvoorde verder uitbouwen tot een duurzame bruisende Vlaamse stad aan het water", klinkt het ferm.

Morgen volgt tekst en uitleg op een persconferentie. Groen haalt dus wel degelijk haar schepenambt binnen voor Barbara de Bakker, hetgeen ook maar logisch is gelet op de commotie van de voorbije weken. Toen sp.a in een mededeling op 23 oktober de andere drie partijen opriep om snel een oplossing te vinden voor ‘dit accident de parcours’ toonde de partij zich al bereid om haar standpunt hierover te herbekijken.

Het college zou er als volgt uitzien: burgemeester Hans Bonte (sp.a) krijgt uit eigen rangen de schepenen Moad El Boudaati (sp.a), Fatima Lamarti (sp.a) en dus ook Barbara de Bakker (Groen) naast zich. Voor CD&V neemt Peter Van Kemseke een schepenambt op. Open Vld is tenslotte vertegenwoordigd door Jo De Ro, Didier Cortois en Katrien Vaes. Johan Serkeyn zou dus het kind van de rekening worden van het uiteindelijk toch toegekende schepenambt voor Groen. Afwachten of dit morgen wordt bevestigd.

In de nieuwe gemeenteraad heeft sp.a-Groen 13 zetels, waarvan 10 voor sp.a en 3 voor Groen. Open Vld heeft 8 zetels en CD&V 5. De vier partijen samen hebben derhalve een meerderheid van 26 op 35 zetels.