Circustoeren en kinderdisco in spiegeltent DBS

26 december 2018

17u27 0 Vilvoorde De spiegeltent werd deze namiddag helemaal ingepalmd door de Vilvoordse kinderen.

Eerst konden ze met circusatelier Circolito kennismaken met verschillende circustechnieken en uiteraard ook zelf hun kunstjes tonen. Vooral je evenwicht bewaren was daarbij de boodschap. In de vooravond ging het jonge volkje opnieuw uit de bol met het kidspopduo BlitZ. Zingen, dansen, interactie en vooral veel fun stonden centraal in een ‘supercool’ programma.