Chiro klaar voor 33ste editie Houtemse Bierfeesten DBS

04 maart 2019

14u50 3 Vilvoorde Chiro Houtem organiseert op 8 en 9 maart al voor de 33ste keer haar jaarlijkse Houtemse Bierfeesten in het ruiterijcomplex in Vilvoorde.

“We beginnen het weekend met onze super leuke quiz, die we dit jaar al voor de derde keer organiseren”, zegt Wannes Aerts van Chiro Houtem. “Zaterdag 9 maart is voor de feestvierders. Dit jaar mogen we het opkomend dj talent ‘Omdat het kan Soundsystem’ verwelkomen samen met zijn beste vriend ‘Average Rob’. Sinds kort zijn ze ook elke zaterdag te beluisteren op StuBru in het programma Boitlyfe. Net als vorig jaar zal ‘T.Mastis’ ook van de partij zijn. Als opener van de avond presenteren we met trots het duo Bassmode. ‘Petidis’ zal de 33ste editie van de Houtemse Bierfeesten afsluiten.”

Vorig jaar kwamen 400 fuifgangers naar de Houtemse Bierfeesten afgezakt. Kaarten voor deze editie kosten 8 euro in voorverkoop en zes euro aan de kassa.