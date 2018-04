CD&V wil motorparking op Grote Markt 19 april 2018

02u28 1 Vilvoorde CD&V heeft een idee gelanceerd dat nog meer mensen naar de terrasjes van de vernieuwde Grote Markt moet lokken: een veilige motorparking.

"Het is de voormalige voorzitter van de intussen ter ziele gegane Motorvrienden Kassei die met het idee ingefluisterd hebben", zegt gemeenteraadslid Peter Van Kemseke (CD&V). "Er zijn heel wat motards in Vilvoorde en het zou goed zijn als die zo nu en dan de nieuwe Grote Markt aandoen. Een veilige motorparking kan daar zeker bij helpen. Begin 2017 stond dit idee op de agenda van het stadsbestuur, maar er kwam niet veel van in huis."





Van Kemseke wil nu dat er snel een beslissing komt. "Het kan niet moeilijk zijn om ruimte vrij te maken voor een zestal parkeerplaatsen in het zicht van de terrasjes. En ik heb de indruk dat het stadsbestuur positief staat tegenover mijn voorstel." (DBS)