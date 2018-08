CD&V wil fietstoerisme beter promoten 17 augustus 2018

02u27 0 Vilvoorde CD&V zet in de aanloop naar de verkiezingen in op het fietstoerisme in de Zennestad. "Op dit moment wordt daar ondanks het grote potentieel veel te weinig mee gedaan, vooral op het vlak van fietsinfrastructuur", zegt gemeenteraadslid Peter Van Kemseke.

Volgens CD&V is er dan ook nog heel wat werk aan de winkel om fietsen in de regio aantrekkelijk te maken. "'Tijdens een tocht vanuit het centrum van Vilvoorde naar Houtem werd pijnlijk duidelijk hoeveel obstakels er nog zijn voor fietsers", zegt kandidate Lieve Dangreau. "Er zijn eerst en vooral te weinig fietspaden en op de fietspaden die er zijn, moet je soms echt slalommen tussen putten of andere obstakels. Er zijn ook weinig veilige oversteekplaatsen voor fietsers. Ook een duidelijke bewegwijzering ontbreekt."





CD&V wil een aantal fietsarrangementen uitwerken die alle toeristische troeven van Vilvoorde, zoals de kanaaltochten, de trage wegen en gastronomische troeven samenbrengen én veilig bereikbaar maken met de fiets. De horeca staat daarbij centraal. "In overleg met de Vlaamse Wielrijdersbond en de horeca willen we zien hoe we meer fietstoeristen naar onze lokale horeca kunnen halen. Want het is de bedoeling dat die er mee van profiteert. Daarnaast worden ook de Vilvoordenaars er beter van als er eindelijk eens werk gemaakt wordt van veilige fietsinfrastructuur."





(DBS)