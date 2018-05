CD&V pakt uit met lijstduwer Celie Dehaene WEDUWE OUD-BURGEMEESTER WIL VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN DIMITRI BERLANGER

17 mei 2018

02u29 0 Vilvoorde Celie Dehaene maakt haar comeback in de gemeentepolitiek. De 76-jarige weduwe van oud-premier Jean-Luc, die ook zes jaar burgemeester was in de Zennestad, duwt in oktober de CD&V-lijst. Ze wil zich inzetten voor senioren en mensen die minder goed te been zijn.

CD&V pakt opnieuw uit met een opvallende naam voor de gemeenteraadsverkiezingen: Celie Dehaene duwt in oktober de CD&V-lijst. Naar eigen zeggen twijfelde Celie geen seconde toen ze de vraag kreeg. "Ik was meteen overtuigd. Het is een bijzonder sterke ploeg, met meer vrouwen dan mannen op de lijst. Als moeder en grootmoeder kan ik dat alleen maar toejuichen. Het is bovendien een erg jonge ploeg. Ik kom zelf ook uit de jeugdbeweging en weet dus dat jongeren heel wat in gang kunnen zetten. Vilvoorde heeft dat nodig."





Senioren

Vooral de aandacht die haar partij besteedt aan toegankelijkheid is haar opgevallen. "Voor senioren of mensen die minder goed te been zijn, moeten voetpaden en oversteekplaatsen veilig zijn. CD&V heeft de voorbije jaren heel wat gevaarlijke plaatsen in kaart gebracht. Als die pijnpunten worden weggewerkt, kunnen mensen die minder mobiel zijn weer met een gerust hart buiten komen. Dat is een van vele programmapunten waar ik me zeker in kan vinden. Als ik genoeg stemmen haal, wil ik zeker mijn verantwoordelijkheid opnemen. Dat kan ook binnen het OCMW zijn."





Lijsttrekker Peter Van Kemseke ziet het helemaal zitten. "We hebben de voorbije jaren in Vilvoorde een volledig nieuwe partij uitgebouwd. 24 van onze 35 kandidaten zijn nieuw in de politiek, de gemiddelde leeftijd van onze lijst ligt net boven de 40 jaar. Het is een zegen dat dat jong geweld kan terugvallen op mensen met ervaring, zoals nu dus ook op Celie. Celie en Jean-Luc hebben als gemeenteraadslid en als burgemeester hun stempel gedrukt op de stad. Het is trouwens geen geheim dat Jean-Luc me warm gemaakt heeft voor de politiek. Dat Celie haar vertrouwen uitspreekt in onze ploeg, heeft voor mij dus ook een emotionele waarde."





Gemeenteraadslid

Celie was al 24 jaar politiek actief als gemeenteraadslid voor Jean-Luc Dehaene in 2001 burgemeester werd in Vilvoorde. Ze stonden toen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 samen op de lijst: hij als lijsttrekker, zij als voorlaatste. Dehaene speelde toen alles (lees: burgemeester) of niets. Hij slaagde in zijn opzet, maar daardoor zette hij wel zijn vrouw buitenspel. Man en vrouw mogen immers niet samen zetelen in de gemeenteraad.





Nadien zetelde Celie nog in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse. In 2000 kreeg ze nog 578 voorkeursstemmen achter haar naam.