CD&V niet opgezet met bouwstop Brussel 11 april 2018

CD&V Vilvoorde is allerminst gelukkig met het voorstel van de Brusselse Open Vld om een bouwstop van sociale woningen in Brussel in te lassen. De liberalen vinden dat er genoeg sociale woningen zijn in de hoofdstad. "Het is in de eerste plaats asociaal tegenover de Brusselse inwoners die in armoede leven, maar het is ook niet erg sociaal tegenover de buurgemeenten, waaronder Vilvoorde", luidt het. Peter Van Kemseke (CD&V) wil dan ook weten wat de gevolgen kunnen zijn voor Vilvoorde als zo'n maatregel wordt ingevoerd. "Geen enkele gemeente kreeg er de voorbije jaren zoveel Brusselaars bij als Vilvoorde."





"Een complete stop in een Gewest dat fors groeit, lijkt me geen goed idee", reageert burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Het lijkt me evenwel aangewezen om meer en forser aan te dringen dat onze buurgemeenten meer investeren in sociale woningbouw. Dat sociale woningen een kwetsbaar publiek vanuit Brussel naar Vilvoorde brengt, moet worden genuanceerd. Inwoners van Vilvoorde krijgen voorrang in de sociale huisvesting." (DBS)





