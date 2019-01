CD&V met jonge fractie terug in stadsbestuur DBS

19u12 0 Vilvoorde Met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar maakt CD&V met een opvallend jonge groep gemeenteraadsleden na zes jaar oppositie haar come-back in het stadsbestuur. Het resultaat van de grondige vernieuwing die de partij de voorbije jaren doorzette. Met Joke Boone (22) heeft CD&V meteen ook het jongste gemeenteraadslid van de Zennestad. Gisteravond werd de gemeenteraadslid officieel geïnstalleerd.

Peter Van Kemseke, die gisteren de eed van schepen aflegde voor CD&V, is dan ook bijzonder trots op het ‘tsjeventeam’. “Een derde van onze kandidaten die deelnamen aan de verkiezingen was jonger dan 30 jaar, en dat weerspiegelt zich nu ook in de verkozenen. Tine Paredis lanceerde als jonge onderneemster het Pjeirefretter-bier, Faruk Akkus leidt een voetbalploeg van enkele honderen Vilvoordse jongeren, Joke Boone is een bekend gezicht in zowat elke jeugdvereniging, en Sammy Mahdi, de nationale jongerenvoorzitter, wordt fractieleider.”

Vernieuwing en verjonging is trouwens een kenmerk van het volledige nieuwe bestuur. 14 van de 35 gemeenteraadsleden zijn nieuw, en 9 van de 35 zijn jonger dan 30 jaar.

Van Kemseke wil daar als schepen volop op inspelen. “Jongeren liggen wakker van klimaatverandering, van stadsvernieuwing, van propere lucht, van digitalisering, die de jobs van de toekomst zal opleveren. Stuk voor stuk thema’s waar CD&V in het nieuwe bestuur voor verantwoordelijk is. Samen met de collega-schepenen gaan we daar werk van maken.”