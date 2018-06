CD&V-jongeren lanceren inspraakforum voor jeugd 06 juni 2018

02u53 0 Vilvoorde Twee jonge CD&V'ers, Maikel Van Eylen (17) en Matthias Simoens (22) willen Vilvoordse jongeren nauwer betrekken bij het beleid van hun stad. Daarom lanceren ze een digitaal jongerenforum, 'Jong Vilvoorde'.

Jongeren kunnen er hun ideeën kwijt over thema's die jongeren bezighouden, zoals sport, uitgangsleven of klimaatbeleid. Maar ook jonge ondernemers die een bedrijfje of pop-up willen opstarten kunnen er ideeën posten en in discussie treden met leeftijdsgenoten.





"Veel van mijn leeftijdsgenoten hebben het gevoel dat er te weinig geluisterd wordt naar hen", zegt Maikel Van Eylen. "Met ons digitaal forum willen we alle jongeren effectief een stem geven in het beleid. Ze zijn wel degelijk begaan met hun stad en hebben veel frisse ideeën waar nu eigenlijk niet veel mee gebeurt. Ons forum wil jongeren de kans geven om zelf voorstellen op de gemeenteraad te brengen, door te spelen naar de adviesraden of zelf onder elkaar te bespreken. Ik hoop dat het nieuwe stadsbestuur dit forum na de verkiezingen overneemt, zodat er een permanente dialoog is."





Matthias Simoens is het daar helemaal mee eens: "Ik kom zelf uit de jeugdbeweging maar veel jongeren zitten niet in een vereniging. Ook zij moeten input kunnen geven en druk kunnen zetten op het beleid. Al is het maar om ervoor te zorgen dat het budget voor jeugdbeleid omhoog gaat." (DBS)