CD&V brengt '(on)toegankelijkheid' in kaart 08 mei 2018

02u27 4 Vilvoorde Wie zich in Vilvoorde verplaatst met een rollator, kinderwagen, trolley, wandelstok of rolstoel, heeft een probleem. Dat is de conclusie van een aantal wandelingen die de CD&V-senioren het afgelopen jaar georganiseerd hebben om voetpaden of oversteekplaatsen in kaart te brengen.

Die wandelingen leverden voldoende materiaal op voor een 'toegankelijkheidskaart'. Of beter: een ontoegankelijkheidskaart. De kaart, die zich in een eerste fase beperkt tot het centrum, levert niet minder dan 24 kritieke punten op. Het gaat om plaatsen waar het risico groot is dat mensen er ten val komen. Initiatiefnemer Jan Piqueur (CD&V): "Veel voetpaden in het centrum zijn helemaal niet geschikt voor rolstoelgebruikers en ronduit gevaarlijk voor senioren, zelfs in de buurt van het ziekenhuis of het rusthuis. Slechts een vijfde van de oversteekplaatsen heeft een schuine drempel waar rolstoelgebruikers gemakkelijk over kunnen."





CD&V koppelt er dan ook enkele concrete eisen aan vast. "De oversteekplaatsen aan de meest gebruikte voetpaden - zoals in het handelscentrum, de Rooseveltlaan, het stadhuis, de scholen, ziekenhuizen en rusthuizen, het bus- en treinstation en de post - moeten voorzien worden van een zebrapad en een schuine helling. Het budget voor het onderhoud van de voetpaden moet drastisch verhoogd worden, en alle nieuwe projecten moeten afgetoetst worden door de adviesraad voor toegankelijkheid van de stad."





(DBS)