CC Het Bolwerk stelt nieuw cultuurseizoen voor 25 mei 2018

CC Het Bolwerk heeft voor haar seizoen 2018-2019 weer een indrukwekkend programma in petto. Sioen geeft op zaterdag 29 september de aftrap. Hij brengt het legendarische album 'Graceland' van Paul Simon opnieuw tot leven.





Met PleinPubliq is er op zondag 30 september ook meteen een nieuw en gratis straattheater-event op het Bolwerkplein. Toppers van eigen bodem komend seizoen zijn onder meer Ish, Bart Peeters, The Scabs en Jasper Steverlinck. Ook klinkende internationale namen als Luka Bloom en Paul Young zullen op het podium staan. Uiteraard zal ook een stevige portie theatervoorstellingen en humor niet ontbreken.





Het Bolwerk kreeg het voorbije seizoen 85.000 bezoekers over de vloer. "52 keer mochten we het bordje 'uitverkocht' uithangen", zegt cultuurschepen Johan Serkeyn (sp.a). "Er werden bijna 2.500 abonnementen verkocht en 50.000 tickets voor eigen activiteiten. Dat is een stijging met zo'n 5.000 tickets ten opzichte van het seizoen daarvoor."





De nieuwe seizoensbrochure is online beschikbaar op de website van het cultuurcentrum en wordt op verzoek kosteloos toegestuurd. Begin juni wordt ook een seizoenskrantje met het volledige cultuuraanbod huis-aan-huis bedeeld in Vilvoorde. (DBS)