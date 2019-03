Carnavalsstoet zet Zennestad op zijn kop DBS

05 maart 2019

20u48 0 Vilvoorde De Zennestad is in de ban van carnaval en daar kon je dinsdagavond niet naast kijken. Een indrukwekkende lichtstoet trok op Vette Dinsdag door het stadscentrum, een traditie die twee jaar geleden in ere hersteld werd.

Heel wat Vilvoordenaars kwamen naar buiten om samen met de kinderen, die voor één keer wat langer mochten opblijven, de lichtstoet te bewonderen. De kleinsten hadden daarbij letterlijk de handen meer dan vol, met al dat snoep dat gevangen moest worden.

Om 19.33 uur stipt vertrok de carnavalsstoet via de Rooseveltlaan door het stadscentrum. Naast de Vilvoordse groepen namen ook groepen uit heel Vlaanderen en enkele prinsendelegaties deel aan de stoet. “In totaal namen dertig groepen deel. De beste bezetting in jaren”, zegt schepen van Feestelijkheden Moad El Boudaati (sp.a), voor wie het de eerste carnavalservaring was als lid van het college. “Ik heb mij al geamuseerd. Ook bij de machtsoverdracht. Het is een volksgebeuren dat we als stad moeten blijven ondersteunen.”

Ook de rest van het schepencollege en burgemeester Hans Bonte (sp.a) deden mee, verkleed als hippies deze keer.

Na de stoet volgde nog de paardenkoppenworp van op het podium aan de Rooseveltlaan. Daarna begon voor de carnavalisten nog een lange feestnacht. De carnavalskermis staat er nog tot komende zondag. Woensdag is er om 16.30 uur de beertjesworp aan het podium op de Rooseveltlaan.