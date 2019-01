Carnavalsraad brengt opnieuw lichtstoet op de been DBS

31 januari 2019

17u34 0 Vilvoorde Carnavalsraad Vilvoorde organiseert opnieuw een lichtstoet op Vette Dinsdag. Op dinsdag 5 maart om 19.33 uur trekt de carnavalsstoet door de stad. Naast de Vilvoordse groepen nemen ook groepen uit heel Vlaanderen en een aantal prinsendelegaties deel aan de stoet.

Opdat de carnavalsstoet langs de kermis kan gaan, zal het parcours er als volgt uitzien: Mechelsesteenweg – Mechelsestraat – Rooseveltlaan – Nowélei – Leuvensestraat - Campionlei – Rooseveltlaan. De stoet wordt ontbonden ter hoogte van de school Virgo+. Daar zal ook het podium staan waar de carnavalsgroepen zich presenteren voor de jury. Na de stoet vindt de paardenkoppenworp plaats aan dit podium.

Wie interesse heeft om zijn zaak die dag in de kijker te zetten in de reclamestoet, kan contact opnemen met de dienst Cultuur en Evenementen via tel.: 02/255.79.52 of evenement@vilvoorde.be. Inschrijven kan tot en met 8 februari.