Carnavalskermis officieel afgetrapt 12 februari 2018

02u38 0 Vilvoorde Op het Rooseveltplein in Vilvoorde is zaterdagmiddag de jaarlijkse carnavalskermis geopend. De carnavalsstoet trekt dinsdagavond door de straten van de Zennestad.

Het was een delegatie van het Vilvoordse schepencollege die de kermis zaterdagmiddag om 16 uur officieel opende. Onder meer schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a) trok langs de verschillende kermiskraampjes die op het Rooseveltplein verspreid staan.





Morgenavond trekt de carnavalsstoet dan weer door de straten in de Zennestad, voor het tweede jaar op een rij op een dinsdagavond. In totaal verschijnen dertig carnavalswagens aan de start. Zij vertrekken om 19.33 uur. De stoet kiest voor een nieuw en langer parcours. Zo rijden de wagens via de Mechelsesteenweg, de Rooseveltlaan, de Nowélei, de Leuvensestraat, de Campionlei terug naar de Rooseveltlaan, waar de stoet ontbonden wordt ter hoogte van de school Virgo+. Daar vindt nadien de paardenkoppenworp plaats. Tussen 16 en 19 uur kunnen kinderen zich laten schminken. (RDK)