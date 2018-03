Cargovil lijkt illegaal containerpark OPNIEUW OVER HONDERDEN METERS AFVAL GEDUMPT DIMITRI BERLANGER ROBBY DIERICKX

02 maart 2018

02u57 0 Vilvoorde In bedrijvenzone Cargovil in Vilvoorde hebben sluikstorters de berm over een afstand van enkele honderden meters bezaaid met allerlei soorten afval. Alweer, want de problemen slepen al langer aan. "Het loopt er de spuigaten uit", zegt burgemeester Hans Bonte, die een lijst met maatregelen aan wegbeheerder AWV overhandigd heeft. Of en wanneer er ingegrepen wordt, is nog onduidelijk.

De sluikstortproblematiek heeft onze regio al lange tijd in de greep, maar wat er nu allemaal naast de weg in bedrijvenzone Cargovil ligt, tart alle verbeelding. Over een afstand van honderden meters hebben sluikstorters haast een clandestien containerpark gecreëerd. Dat afval is voornamelijk afkomstig van vrachtwagenchauffeurs, die er soms dagenlang langs de kant van de weg staan. Maar omdat de zone er zo vuil bij ligt, worden ook andere sluikstorters aangetrokken. "De sluikstortproblematiek wordt er steeds groter", meent Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Het loopt er werkelijk de spuigaten uit."





Afgelopen zomer liet Bonte al weten dat er volop aan een actieplan gewerkt werd. "Dat is ondertussen klaar", klinkt het. "De voornaamste maatregel is het invoeren van zones waar vrachtwagens niet langer mogen parkeren. We merken immers dat steeds meer vrachtwagenbestuurders die naar vrachtluchthaven Brucargo moeten zich langs de weg in Cargovil parkeren. Zij zorgen steevast voor overlast en droppen hun afval in de bermen. Door een parkeerverbod in te lassen, moet dat probleem opgelost worden." Verder zijn er nog enkele kleinere ingrepen nodig.





Wachten op AWV

"We hebben de reeks maatregelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer, dat eigenaar is van Cargovil, overhandigd en wachten nu op een reactie. Daarnaast vragen we de wegbeheerder regelmatig om het afval in de bermen op te komen ruimen. Dat gebeurt meestal wel, maar niet frequent genoeg. We hopen dan ook dat er wat vaker opgetreden kan worden."





Bij het Agentschap Wegen en Verkeer zegt men dat het zwerfvuil langs de gewestwegen - en dus ook aan Cargovil - maandelijks opgeruimd wordt. "Krijgen we een melding dat sluikstorters in de tussentijd een grote afvalberg langs onze wegen gecreëerd hebben, dan gaan onze diensten nog eens extra langs", zegt AWV-woordvoerder Anton De Coster. "Ik weet echter niet of er in dit geval al een melding binnenkwam bij onze diensten."





Reactie volgt

Of Wegen en Verkeer de lijst met maatregelen van de stad Vilvoorde al ontvangen heeft en of er al dan niet al iets over beslist is, is momenteel nog onduidelijk. De woordvoerder kon de nodige informatie gisteren niet bemachtigen, maar beloofde hier de komende dagen wel over te communiceren.