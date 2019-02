Cannabisplantage ontdekt in Drenkplaatsstraat Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

22 februari 2019

13u03 0 Vilvoorde De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) heeft vrijdagochtend een cannabisplantage ontdekt in een pand in de Drenkplaatsstraat.

De ontdekking gebeurde bij toeval. De agenten kwamen rond 9 uur ter plaatse na een oproep over een ‘verdachte situatie’ omdat de garagepoort er half geopend stond sinds gisteravond.

Het gerechtelijk labo is ter plaatse om de installatie en de plantage te ontmantelen. Het is voorlopig niet duidelijk over welke hoeveelheden het gaat en of er verdachten zijn opgepakt.