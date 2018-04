Campionlei twee maanden dicht door werken 21 april 2018

De Campionlei in Vilvoorde gaat vanaf dinsdag voor minstens twee maanden dicht. De nutsmaatschappijen vernieuwen de straat met oog op de opening van een nieuwe basisschool.





Die school opent in het najaar de deuren op de hoek van de Ferdinand Campionlei en de Leuvensestraat. Om de veiligheid van de leerlingen te verhogen, wordt de Campionlei heringericht met een verbreding van de voetgangerszone voor de schoolpoort, de plaatsing van speels stadsmeubilair en een verhoogde inrichting van het kruispunt met de Leuvensestraat.





Alvorens men met die herinrichting kan starten, moeten de nustmaatschappijen enkele ingrepen aan hun infrastructuur doen. Zo start De Watergroep komende dinsdag met werken aan hun toevoers- en distributieleidingen. Omdat een deel van die leidingen zich ter hoogte van de rijweg bevinden, moet de straat voor twee maanden afgesloten worden. Het doorgaand verkeer wordt via de Stationlei omgeleid om de hinder in de omliggende straten te beperken. (RDK)