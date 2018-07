Campionlei tot september afgesloten VERKEERSADER KRIJGT MAKE-OVER VOOR KOMST NIEUWE SCHOOL DIMITRI BERLANGER

25 juli 2018

02u41 0 Vilvoorde In het voormalig administratief centrum Campion opent op 3 september een nieuwe basisschool. GO! school De Letterboom verhuist naar de gebouwen en wordt Kaleido. In de buurt worden alvast de voetpaden verbreed, komt er nieuw stadsmeubilair en ook de verkeersveiligheid wordt aangepakt.

In het intussen gerenoveerde historische Campiongebouw op de hoek van de Campionlei en de Leuvensestraat wordt alles in gereedheid gebracht voor de opening van de nieuwe GO! basisschool Kaleido. De stad is intussen begonnen met de heraanleg van de schoolomgeving. "Het gaat om een verbreding van de voetgangerszone voor de schoolpoort, de voorziening van speels stadsmeubilair en een verhoogde inrichting van het kruispunt met de Leuvensestraat", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). "Verder wordt er ook ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietspaden. Die zullen beter worden afgeschermd van de rijbaan."





De nutsmaatschappijen hebben de voorbije maanden voorbereidende werken uitgevoerd en hun infrastructuur waar nodig vernieuwd. De aannemer is daarna van start gegaan met de aanleg van het verhoogde kruispunt Campionlei-Leuvensestraat. "Dit kruispunt wordt in beton aangelegd en zal nu verder uitharden tijdens het bouwverlof dat nog loopt tot begin augustus. Het kruispunt blijft dus afgesloten voor het verkeer. Vanaf augustus volgt dan de definitieve aanleg."





400 leerlingen

De school maakt momenteel van het bouwverlof gebruik om te verhuizen. In augustus zullen de laatste werken aan het schoolgebouw uitgevoerd worden. Er worden zeven kleuterklassen en twaalf lagere schoolklassen in ondergebracht, goed voor een 400-tal leerlingen. "Om de verbouwingswerken en wegwerkzaamheden gelijktijdig te laten verlopen, is er voor gekozen het voet- en fietspad aan de overzijde van de school eerst heraan te leggen, tegelijk met de voetpaden rondom het kruispunt met de Leuvensestraat. Hierna volgt dan het voet- en fietspad aan de schoolzijde."





De straat zal afgesloten blijven om de volledige heraanleg zo vlot mogelijk te kunnen uitvoeren. "Er wordt momenteel gepland om de werken tegen eind september te voltooien. Er worden ook extra maatregelen gepland om de werfzone grondig af te sluiten zodat de kinderen de school veilig kunnen bereiken."





Omleiding

De omleiding via de Stationlei blijft behouden. Op die manier wordt geprobeerd de hinder voor de omliggende straten te beperken.