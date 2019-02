Buurtinformatienetwerk (BIN) Houtem van start met 34 leden Dimitri Berlanger

04 februari 2019

09u11 0 Vilvoorde Het charter voor de oprichting van het Buurtinformatienetwerk (BIN) Houtem is officieel ondertekend in het stadhuis. Eindelijk, want de wijkbewoners wachten al sinds oktober op groen licht en de nodige handtekeningen.

Een BIN is een samenwerking tussen politie en burger waarbij de burger onregelmatigheden meldt op het 101-nummer. De politie kan dan in bepaalde omstandigheden beslissen de leden per sms op de hoogte te brengen of mee uit te kijken naar bepaalde dingen. De communicatie verloopt dus per sms, en niet tussen de leden onderling maar altijd via de politie.

“Momenteel zijn we al met 34 leden en we hopen uiteraard dat nog meer mensen zich willen gaan aansluiten”, zegt initiatiefneemster Karin Merckx. “In onze wijk zijn er inbraken in golven. Momenteel is het rustig, maar we hebben ook wel af te rekenen met vandalisme zoals het vernielen van verkeers- en reclameborden. De bedoeling is ook dat er terug meer sociaal contact komt. Dat er niet alleen bij jezelf, maar ook bij de buren of in je straat eens gekeken wordt of alles oké is.”

Mensen die geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten, kunnen mailen naar Houtem.bin@gmail.com of contact opnemen met de preventiedienst van stad Vilvoorde. Er kan dan een aansluitingsformulier bekomen worden.