Burgerpartij Voluit Respect sluit zich aan bij PRO-beweging Robby Dierickx

11 maart 2019

17u15 0 Vilvoorde De burgerpartij Voluit Respect heet voortaan PRO Voluit Respect. Oprichter Fred Luyckx besloot met zijn partij toe te treden tot ‘Ik ben PRO – de burgerlobby’, een koepel van burgerlijsten in Vlaams-Brabant. Doel van de toetreding is meer inspraak te krijgen bij grote dossiers.

“PRO is een verzameling van lokale burgerbewegingen die zich groeperen om ook op nationaal niveau het beleid terug naar de mensen te brengen”, zegt oprichter Joris Verspecht. Momenteel zijn er zowat tien lokale partijen die met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van eind mei toetraden tot de koepel. Zo ook Voluit Respect uit Vilvoorde. “Enkele leden van onze partij zullen in mei op de lijst van PRO staan”, zegt Fred Luyckx. “Maar als lokale burgerpartij blijven we ook als PRO Voluit Respect verder werken en gaan we onze werking in Vilvoorde nog uitbouwen.”

Meer inspraak

Volgens Luyckx is het voor zijn partij belangrijk om toe te treden tot PRO om op die manier meer inspraak te krijgen bij grote dossiers en thema’s die de gemeentegrenzen overschrijden. “Ik denk bijvoorbeeld aan het ringtramtracé, maar ook het bouwproject Groenloo in de residentiële wijk in Koningslo”, klinkt het. “Het is duidelijk dat het beleidsprogramma rond politieke vernieuwing en de doelstellingen van de PRO-beweging parallel lopen met de onze.”