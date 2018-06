Burgerbeweging zoekt 100 handtekeningen om partij te worden 28 juni 2018

02u36 1 Vilvoorde De nieuwe burgerbeweging Voluit Respect zoekt in heel Vilvoorde honderd mensen die een handtekening willen zetten, zodat er deelgenomen kan worden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Initiatiefnemer is Freddy Luyckx, gekend van actiecomité Zo Mobiel Lef.

Al enkele jaren voert Freddy Luyckx regelmatig actie tegen het beleid in de Zennestad. Met Zo Mobiel Lef werd onder meer geprotesteerd tegen de komst van de ondergrondse parking op de Grote Markt, het trambustracé en het woonproject Groenloo. "Maar zelfs na gerechtelijke procedures werd er met onze voorstellen geen rekening gehouden", zegt Luyckx. "Daarom richten we nu een politieke partij op. Onze acties haalden niets uit, dus nu willen we op politiek vlak voor beweging zorgen."





Campagne afgetrapt

Gisteren heeft Voluit Respect de campagne afgetrapt. "In eerste instantie gaan we op zoek naar honderd handtekeningen", vervolgt Luyckx. "Die heb je nodig om aan de gemeenteraadsverkiezingen te mogen deelnemen. We gaan ervan uit dat we die handtekeningen wel zullen verzamelen. Ondertussen zijn ook al de eerste twee namen van onze lijst bekend. Ik word zelf hoogstwaarschijnlijk lijsttrekker, terwijl Davy Van der Elst op de tweede plaats zal staan."





Parkeren en file

Voluit Respect is nog volop aan het partijprogramma aan het sleutelen, maar een eerlijk parkeerbeleid en minder filedruk staan al zeker met rood aangestipt. (RDK)