Burgemeestersakte ingediend, zonder handtekeningen Open Vld-schepenen DBS

09 december 2018

11u08 0 Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) heeft nu ook effectief bij de bevoegde Vlaamse instanties zijn voordracht tot burgemeester ingediend zonder de handtekeningen van Jo De Ro, Didier Cortois en Katrien Vaes. Zij zullen nochtans in de nieuwe coalitie van sp.a, Groen, Open Vld en CD&V, voor Open Vld een schepenfunctie zullen bekleden. Het ontbreken van de drie handtekeningen stelt geen problemen omdat de nieuwe coalitie over 26 van de 35 gemeenteraadszetels beschikt.

Het was al enkele weken bekend dat het drietal de burgemeestersvoordracht niet kon of wou tekenen. Ze hadden namelijk nog voor de verkiezingen al samen met N-VA een voordrachtsakte voor De Ro ondertekend. Mocht die akte toch nog opduiken en worden ingediend zou dit betekenen dat de Open Vld’ers de komende zes jaar buitenspel staan. Dat willen de schepenen niet riskeren. Het is namelijk bij wet verboden om twee aktes te ondertekenen.

Hans Bonte, die eind november hierover nog uitleg eiste van Open Vld, lijkt er na overleg niet zwaar meer aan te tillen. “Het zal hier niet van afhangen of we goed als ploeg zullen kunnen samenwerken”, aldus Bonte.