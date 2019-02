Burgemeesters Halle-Vilvoorde willen eigen rechtbank DBS

19u20 0 Vilvoorde De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, verenigd in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, eisen in hun verkiezingsmemorandum aan de Vlaamse en federale regering meer middelen voor het parket van Halle-Vilvoorde en de inrichting van een volwaardige rechtbank. De politiezones van Halle-Vilvoorde moeten een gelijkwaardige financiële ondersteuning krijgen dan de Brusselse zones. Ook de brandweer dient meer middelen te krijgen.

Wat het parket van Halle-Vilvoorde betreft wijzen de burgemeesters op het feit dat dit nog steeds niet beschikt over de beloofde capaciteit. Een eigen rechtbank is nodig want de Brusselse rechtbanken houden in de behandeling van dossiers uit Halle-Vilvoorde te weinig rekening “met de specifieke context van de regio”. Er moet ook een einde komen aan het ‘forumshoppen’ waarbij misbruik gemaakt wordt van de ‘taalkeuze’ om een gunstiger rechtspraak te bekomen.

Door de mindere financiële ondersteuning kampen de politiezones uit de rand met rekruteringsproblemen. Agenten kunnen door de hoofdstedelijke premie en taalpremie immers enkele honderden euro’s meer verdienen in Brussel. Ook de huidige federale financiering van de brandweer is volgens de burgemeesters ‘ondermaats’.

Omwille van de grootstedelijke problematiek wordt voorts de erkenning geëist van Halle-Vilvoorde

als centrumregio, wat meer middelen moet opleveren om deze problemen aan te pakken. Om de mobiliteitsknoop in de regio aan te pakken zijn eveneens meer middelen nodig. Er is omwille van de bevolkingsaangroei ook een grote behoefte aan bijkomende schoolinfrastructuur.

Wat de luchthavenproblematiek betreft blijven de burgemeesters aandringen op een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast over de omliggende gebieden en goedkeuring van een wettelijk kader die dit vastlegt. Het Toekomstforum vraagt voorts blijvend middelen in te zetten om anderstaligen Nederlands te leren. Om het schrijnend tekort aan welzijnsvoorzieningen weg te werken zijn eveneens meer middelen nodig.

