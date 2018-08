Briljant voor Jan en Helen 08 augustus 2018

Jan Brans (89) en Helen Zijlstra (84) hebben zopas hun briljanten bruiloft gevierd. Ze huwden op 20 juli 1953 in het Nederlandse Groningen en wonen nu in de David Teniersstraat in Vilvoorde. Het koppel kreeg zes kinderen. Intussen zijn er ook al 11 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Jan werkte als verzekeringsagent bij Assubel terwijl Helen het huishouden op zich nam. Jan houdt zich nu nog graag dag in dag uit bezig met zijn duiven. Helen gaat graag wandelen, turnen met de senioren en zwemmen.





(DBS)