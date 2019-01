Brandweer redt vastgevroren eend uit vijver Dimitri Berlanger

21 januari 2019

18u50 0 Vilvoorde Dat het vriest dat het kraakt, werd deze namiddag nog maar eens duidelijk in het Hanssenspark in Vilvoorde. Vanuit een van de omliggende kantoren kwam een melding van een eend die was vastgevroren in de vijver. De brandweer werd erbij gehaald die het ongelukkige dier uiteindelijk kon bevrijden uit zijn benarde situatie.

“Volgens de melder zat het dier al sinds de voormiddag vast in de vijver”, zegt Patrick Kix van Wildlife Intervention Team vzw. “Toen we ter plekke kwamen bleek dat we er met onze lang vangstokken niet aan geraakten. Die gaan 16 meter ver maar het dier zat zeker 20 meter van de oever verwijderd. We hebben zelf wel een gummibootje maar dat was te riskant door alle takken die door het ijs staken. We hebben de politie erbij gehaald en zij op hun beurt de brandweer. Een van de brandweerlui is met een thermisch pak dan het water ingegaan. Het is er niet diep maar de pel ijs was toch een centimeter of drie dik.”

Het dier werd naar de kant gebracht en zal nu een paar dagen op krachten komen in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen. “Ze moet nu deftig recupereren want ze is duidelijk verzwakt”, zegt Marc Van De Voorde van het VOC. “Een gezond dier zal zoiets niet voor hebben. Die poetsen zich grondig en de olie op hun pennen zorgt ervoor dat ze niet vastvriezen. Deze eend was besmeurd met modder en dat vriest uiteindelijk vast.”

In het VOC begint de winterprik zich stilaan te laten gevoelen. “We willen de mensen oproepen om vogels te beginnen voederen. Tot twee weken geleden waren er nog veel vliegjes en ander voedsel maar nu niet meer. Het is dus het moment...”

De hele reddingsoperatie in beeld: