Brandstichters The Royal Lounge nog niet gevat 10 februari 2018

02u54 2 Vilvoorde De daders die café The Royal Lounge in de Vlaanderenstraat in Vilvoorde woensdagnacht in brand staken, zijn nog steeds voortvluchtig. Het onderzoek loopt.

In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit aan de voorgevel van waterpijpbar The Royal Lounge. De bovenbuurvrouw kon de brandweer alarmeren en moest vervolgens geëvacueerd worden. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle, maar de schade aan de voorgevel is aanzienlijk. Binnenin is vooral rookschade. Tijdens het onderzoek stelde een brandexpert vast dat er vier brandhaarden waren en dat er brandversnellers gebruikt werden. Volgens het parket bestaat er geen twijfel dat het vuur aangestoken werd. "Voorlopig is er nog geen spoor naar de dader(s)", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Het opsporingsonderzoek is nog volop bezig."





Het is nog niet duidelijk wanneer de waterpijpbar de deuren kan heropenen. (RDK)