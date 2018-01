Brand uitgebroken in loods legerkazerne 02u43 0

De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een hevige brand op de legerkazerne in Peutie. De vlammen sloegen uit in een loods waar voertuigen van de basis geparkeerd staan, maar niemand raakte gewond. "Om 19 uur kreeg de brandweer de oproep binnen. Een goed uur moesten ze blussen om de vlammen onder controle te krijgen", zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen. Hoe groot de schade in de loods en aan de voertuigen is, was gisterenavond nog niet duidelijk. Evenmin kon er bepaald worden wat de brand veroorzaakt heeft. "Er was gelukkig niemand aanwezig, er vielen dan ook geen gewonden. Wel ontstond er een enorme rookontwikkeling. De omwonenden moesten uit voorzorg hun ramen en deuren gesloten houden." (DCFS)