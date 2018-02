Brand legt Royal Lounge in de as POLITIE VINDT VIER BRANDHAARDEN EN BRANDVERSNELLERS DIMITRI BERLANGER ROBBY DIERICKX

09 februari 2018

02u44 7 Vilvoorde Een korte, maar hevige brand heeft waterpijpcafé The Royal Lounge in de Vlaanderenstraat woensdagnacht in de as gelegd. De voorgevel raakte beschadigd en ook de binnenkant is vernield. De vier brandhaarden én de teruggevonden brandversnellers wijzen op kwaad opzet. De daders zijn spoorloos.

Het was de bovenbuurvrouw die de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag om 4.40 uur waarschuwde toen ze zag en hoorde dat café The Royal Lounge op het gelijkvloers in brand stond. De vrouw kon met de hulp van de brandweer, die snel ter plaatse was, geëvacueerd worden. Ze liep daarbij geen verwondingen op. Om 5.30 uur was het vuur onder controle. Maar het kwaad was toen al geschied, want de voorgevel van het waterpijpcafé liep zware schade op.





"Maar ook binnenin is er schade, al bleef die eerder beperkt", zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Gelukkig was er op het moment van de brand niemand aanwezig. Daarnaast ben ik ook opgelucht dat de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, want anders had de schade nog een pak groter kunnen zijn."





Aangestoken

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse. En die stelde vast dat de brand aangestoken werd. "Tijdens het onderzoek werden er vier brandhaarden en brandversnellers aangetroffen", aldus Gilles Blondeau van het parket. "Het onderzoek naar de dader(s) loopt." Door de brand is het waterpijpcafé voor onbepaalde tijd dicht. De uitbater van The Royal Lounge was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De bovenbuurvouw wordt de komende dagen opgevangen in een woonzorgcentrum.





Niet eerste incident

Wie achter de brandstichting zit, is momenteel nog niet duidelijk. "Het is evenwel niet de eerste aanslag op een café in onze stad", aldus nog Bonte. "In het verleden werd er ook al eens geschoten naar café Copacabana. We zullen bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden."





The Royal Lounge kwam in het verleden ook al meermaals in opspraak. Zo moest het café in 2014 voor een bepaalde tijd dicht nadat er tijdens een razzia drugs werden aangetroffen en er nog een reeks andere inbreuken vastgesteld werden. Bonte werd nadien echter teruggefloten door de Raad van State. In oktober 2016 kreeg de uitbater dan weer een tijdje een sluitingsuur opgelegd om het nachtlawaai tegen te gaan. Omdat hij zich niet aan dat sluitingsuur hield, werd het café opnieuw voor een poos gesloten. "Maar intussen komt de uitbater alle voorwaarden na en zijn er geen problemen meer", zegt Bonte nog. De uitbater had bovendien aangegeven een nieuwe locatie buiten het centrum te zoeken.