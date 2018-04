Brabants trekpaard krijgt gedenkplaten 23 april 2018

De provincie Vlaams-Brabant heeft afgelopen zaterdag het Brabants trekpaard gevierd. Begin 2018 erkende de Vlaamse regering het icoon als immaterieel erfgoed. Sint-Pieters-Leeuw, Galmaarden, Lennik en Vilvoorde nemen een belangrijke rol op in de vrijwaring van het erfgoed van het trekpaard. In Galmaarden, Lennik en Vilvoorde onthulde gedeputeerde Tom Dehaene daarom een plakkaat aan trekpaardstandbeelden. In elk van de vier gemeenten overhandigde Dehaene ook een onderscheiding, in de vorm van een stalplaat, aan een vereniging die zich op verdienstelijke wijze inzet voor het voortleven van de cultuur van het Belgisch of Brabants trekpaard. In Vilvoorde werd de onthulling gedaan aan de standbeelden Boerenpaard van Rik Poot en Beeld van een Belgisch trekpaard, een kunstwerk van Koen Van Daele. De stalplaat werd overhandigd aan het Comité van de jaarmarkt van Vilvoorde. (VDBS)