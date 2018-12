Bossen moeten ‘energiemobielen’ klimaatneutraal maken DBS

15u33 0 Vilvoorde Om de impact van haar twee energiemobielen, die bewoners overtuigen om energiebesparende maatregelen te nemen, te compenseren heeft 3Wplus beslist om samen met de gemeentebesturen twee kleine bossen van elk ongeveer 8 are aan te planten in Vilvoorde en Diegem.

Om de inwoners van de stad Vilvoorde en de gemeenten Hoeilaart, Steenokkerzeel en Machelen te overtuigen om energiebesparende maatregelen te nemen, stuurt 3Wplus in samenwerking met de lokale overheden en Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant twee energiemobielen van wijk naar wijk. Zo is in Vilvoorde sinds vorig jaar de Woon+bus de baan op gegaan, en de Klimaatmobiel is sinds de lente van dit jaar actief in Hoeilaart, Steenokkerzeel en Machelen. Drie keer per week kunnen bewoners een van de twee energiemobielen binnen stappen voor gratis advies over energie besparen, duurzaam wonen en renoveren.

Hoewel de Klimaatmobiel en de Woon+bus van zonnepanelen voorzien zijn én hoofdzakelijk stilstaan, hebben beide voertuigen door hun uitstoot toch een impact op het milieu. Om die impact te compenseren, heeft 3Wplus beslist om samen met de gemeentebesturen twee kleine bossen van elk ongeveer 8 are aan te planten.

Het ene komt aan het Morenveld op een braakliggend terrein achter de voetbalterreinen van Diegem Sport. De bedoeling is om het bestaande bos er met een brede bosrand uit te breiden. Het gaat om ongeveer 1.100 vierkante meter, want neerkomt op zowat 700 nieuwe bomen en struiken.

In Vilvoorde worden de bomen aangeplant in het Kanaalpark. “Meer concreet gaat het over 15 winterlindes. Zij vormen een bos van ongeveer 8 are in het Kanaalpark, tussen de site van het AZ Jan Portaels en de Rondeweg”, zegt Pascal Moons, expert klimaatbeleid bij de stad Vilvoorde. “De keuze voor winterlindes was niet toevallig. Ze zijn eigen aan de regio, makkelijk in onderhoud en zorgen voor een aangename schaduw in de zomer.” Voor de aanplanting worden arbeiders van de sociale werkplaats van 3Wplus ingeschakeld.

De Klimaatmobiel en de Woon+bus hebben als doel om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. De Vilvoordse Woon+bus past in dit kader binnen de klimaatcampagne ‘Vilvoorde Klimaatactief’. Deze campagne heeft als doel om de CO2-uitstoot in Vilvoorde te verlagen met 20 procent tegen 2020. Daarbij is 2020 niet het einddoel, maar een tussenstap op de weg naar klimaatneutraliteit, want Vilvoorde wil volledig klimaatneutraal zijn tegen 2050.